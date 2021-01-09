Burdur'da trafik kazası ucuz atlatıldı

Burdur'da yağmurdan dolayı tekerleri kayan tırın orta refüje girdiği trafik kazasında şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza; Burdur Antalya yolu Büğdüz kavşağı Kabacalı mevkiinde meydana geldi. Antalya istikametinden Burdur istikametine gitmekte olan ve sürüsünün ismi tespit eilemeyen 31 HT 385 plaka 31 HT 580 dorse plakalı tır, yağan yağmurdan dolayı tekerleri kayınca araç sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Metrelerce kayan tır, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Aydınlatma direğinin yıkıldığı kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Akdeniz Elektrik Dağıtım şirketinden elektrik arıza, ekibi kaza yerine gelerek yıkılan aydınlatma direği ile ilgili çalışma yaptı.

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