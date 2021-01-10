Depoya kaldırdığı makinelerini çalıştırıp, sesiyle ruhunu dinlendiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depoya kaldırdığı makinelerini çalıştırıp, sesiyle ruhunu dinlendiriyor

DHA

Depoya kaldırdığı makinelerini çalıştırıp, sesiyle ruhunu dinlendiriyor


Mesut MADAN/ BURDUR (DHA)BURDUR'da uzun yıllar tarım makineleri imalatı yapan ve 2005 yılında ticari faaliyetine son veren Ahmet İldeş (73), daha önce kullandığı iş makinelerini deposunda muhafaza ediyor. Arkadaşları ile vakit geçirdiği yazıhanesinin alt katındaki depoda bulunan iş makinelerini zaman zaman çalıştırarak eski günleri yad eden İldeş, "Onların sesini dinlemek ruhumu dinlendiriyor" dedi.
Burdur'da uzun yıllar tarım makineleri imalatı yapan Ahmet İldeş, 2005 yılında ticari faaliyetine son verdi. İldeş iş yerinde kullandığı makineleri ise satmaya kıyamadığı için kendisine ait Ateşli Sanatlar Çarşısı'ndaki deposuna yerleştirdi. İldeş, "1961 yılında Ateşli Sanatlar Çarşısı'nda demir doğramacı çıraklığına başladım. 1969 yılında kendi iş yerimi açtım. İlk yaptığım iş Ulucami'nin pencere ve kapıları idi. Daha sonra demir doğramacılığı ve inşaat çelik iskeleleri imalatına başladım ve 1985 yılına kadar devam ettim. 7 yıl bir mobilya firmasına üretim yaptıktan sonra patoz imalatına başladım. Ürettiğimiz patozları Türkiye'nin her yerine pazarladım. 2005 yılında mesleği bıraktım" dedi.
'SESİNİ DİNLEMEK RUHUMU DİNLENDİRİYOR'
İşi bıraktıktan sonra makine ve tezgahlarını satmaya kıyamadığını anlatan İldeş, "Makine ve tezgahlarımı buraya taşıdım. Çok kıymetli takım tezgahlarım var. Zaman zaman gelip makineleri çalıştırıyorum. Onların sesini dinlemek ruhumu dinlendiriyor" diye konuştu. Makinelerin içinde en kıymetlisinin çıraklığında kullandığı matkap olduğunu söyleyen İldeş, "Her gün buraya gelirim. Makineleri çalıştırırım. Sesini, sedasını dinlerim. Bakımı olacakların bakımını yaptırırım. Makinelerin sesi ruhumu okşuyor" diye konuştu.
'TORUNUMA VERECEĞİM'
Torunu Ahmet Can İldeş'in makine mühendisi olarak Ankara'da bir firmada çalıştığını anlatan İldeş, "Torunum kendini geliştirdikten sonra bu makine ve tezgahları ona vereceğim. Ankara Ostim'de ister bu makinelerle ister kendi branşında yapabileceği makinelerle takas ederek kendi işini kurmasını istiyorum" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-01-10 09:46:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da trafik kazası ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Burdur'da trafik kazası ucuz atlatıldı
Başkan Ercengiz: "Teke yöresinde küçükbaş hayvancılık güçlendirilmeli"
YEREL HABERLER Başkan Ercengiz: "Teke yöresinde küçükbaş hayvancılık ...
Başkan Ercengiz: Burdur Gölü'nü kaybettik, Salda Gölü'nü kaybetmeyelim
YEREL HABERLER Başkan Ercengiz: Burdur Gölü'nü kaybettik, Salda ...
Aracıyla takla atıp şarampole yuvarlandı, cesedi ailesinin kayıp ihbarıyla bulundu Bucak’ta yoğun sis ölümüne sebep oldu
YEREL HABERLER Aracıyla takla atıp şarampole yuvarlandı, cesedi ...
Park halinde alev alan araç yandı
YEREL HABERLER Park halinde alev alan araç yandı
'Göller Bölgesi havzasının kurtulması için yıllık 1 milyar ton su tasarrufu yapmalıyız'
YEREL HABERLER 'Göller Bölgesi havzasının kurtulması için yıllık 1 ...