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Burdur'un yöresel motifleri, yeniden kilimlere dokunuyor

DHA

Burdur'un yöresel motifleri, yeniden kilimlere dokunuyor


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da kilim dokuma kültürünün yaşatılması ve kadınlara istihdam sağlanması amacıyla geçen yıl başlatılan proje kapsamında eğitimler tamamlandı. Kadınlar yöreye özgü kilim dokumasına başladı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, bu mesleğin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.
Burdur Belediyesi'nin geçen yıl mart ayında 8 kadının katılımıyla, kentin kilim dokuma kültürünün yaşatılması, geleneksel birikimin değerlendirilmesi ve bu yöresel kültürün geleceğe taşınması ve kadınlara istihdam yaratılması amacıyla başlatılan geleneksel Alyazma Kilim kursu tamamlandı. Kursa katılan kadınlar Belediye El Sanatları Merkezi'nde unutulan Burdur kilimlerini dokumaya başladı.
Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, üretime başlanan kilimler hakkında bilgi aldı. Kilimlerde Burdur'un kültürünü ve motiflerinin buluşturulduğuna dikkati çeken Başkan Ercengiz, "Burdur Belediyesi olarak Burdur kültürüne de sahip çıkmaya devam ediyoruz. Alaca dokumalarından sonra Alaca kilimiyle de yaptığımız çalışmanın ürünlerini almaya başladık. Kadınlarımız, bacılarımız, ablalarımız ve kardeşlerimiz eğitim süreçlerini tamamlayarak üretime geçti. Burdur'un kendi kültürü ve kendi motiflerini buluşturduğumuz Alaca kilimlerini tüketicinin beğenisine sunuyoruz" dedi.
'SONRAKİ NESİLLERE AKTARILMASI TEK DİLEĞİMİZ'
Bu mesleğin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Başkan Ercengiz, "Her ilmeğinde her bir telinde el emeği, göz nuru var. Emekçilerimizin ürettiği bu göz nurunun karşılığında da istedikleri mesleğin korunması ve bir sonraki nesillere aktarılması bizim tek dileğimiz. Burdurlunun da Alaca kilimlerine sahip çıkacağından hiç şüphem yok. Yeni yılda Alaca kilimlerine de tüketicinin beğenisine sunmaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-01-11 08:11:49

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