Tarifini annesinden öğrendiği ekmeğin patentini aldı Annesiyle bilikte açtığı iş yerinde ürettiği çanak ekmekle Türkiye'ye açılmaya hazırlanıyor Tanesi 3,5 ile 4,5 TL arasında satılan ekmeğe Türkiye'nin dört bir yanından sipariş geliyor

Burdur’ yöresel lezzeti 'Çanak Ekmeği', geçmişten günümüze ulaşmayı başaran lezzetler arasında yerini koruyor. Burdur’un Bucak ilçesinde yaşayan Emine Üstüner, Türk Patent Enstitüsünden patentini aldığı Çanak Ekmeğiyle Bucak’ın yüzü olmaya aday olduğunu söyledi. Ürettiği çanak ekmeğin tahinlisini 3,5 TL haşhaş pekmezlisini 4 TL, ceviz pekmezlisini 4, 5 TL den satan Emine Üstüner İsteğe göre başta İstanbul, Kırklareli, İzmit olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına sipariş usulü ekmek gönderiyor.

Adını eskiden yoğurulan büyük demir çanaklardan alan Çanak Ekmeği, halk arasında haşhaşlı kömbe olarak da biliniyor. Burdur’un Bucak ilçesinde açtığı iş yerinde annesi ile beraber yaptıkları Çanak Ekmeklerinin satışını yapan Emine Üstüner, annesinden öğrendiği bu lezzeti tüm dünya ile paylaşmak istiyor.

Aynı zamanda Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan Çanak Ekmeği ekmeği, tahinli, haşhaşlı veya içine ceviz koyarak çeşitlendirebiliyor. Tercih edilirse kaymaklısı da oluyor. Yörenin bu lezzeti ninelerin üstünde ve altında köz bulunan büyük demir leğenlerde yapmasından dolayı çanak ekmeği olarak adlandırılmış.

Mayalı bir hamur yoğurularak yapımına başlanan çanak ekmek için hamur en az 1 saat dinlendiriliyor. Sonra normal şekerden şerbet kaynatılarak tahinle şerbet sürülebilen bir kıvama getiriliyor. Haşhaşa pekmez koyulduktan sonra yumuşatılıp pekmezle sürülebilir kıvama getiriliyor. İnce açılan yufka üzerine yumurta, yoğurt ve yağdan oluşan bir sos oluşturuluyor. Hamur yaklaşık bir sini boyunda açıldıktan sonra her bir köşesine hazırlamış olan malzeme sürülüyor. Piştikten sonra kat kat her katın tahin ya da haşhaş olan o malzemenin bulunmasına ise özellikle dikkat ediliyor.



“Çanak Ekmeğiyle Bucak’ın yüzü olmaya aday olduk”

Çanak Ekmeği’nin her öğün tüketilebildiğini dile getiren Üstüner, Çanak Ekmeği’ni tüm dünyaya tanıtmayı hedef edindiklerini söyledi. Üstüner, “Çocukluğumuz çanak ekmeğiyle geçti. Önümüzdeki 3 aylarda bunun tüketilmesi daha da çok artıyor. Ramazan ayında yoğun bir talep geliyor bizlere. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetidir. Bunu her öğün tüketebiliriz. Akşam karnınız biraz acıktığında hemen atıştırabileceğiniz bir lezzet. Hatta okullar açıkken veliler çocukların beslenmesine çanak ekmeği alıyorlardı. Çünkü doğal ve sağlıklı. İçinde hiçbir katkı maddesi yok. Bizde bu yüzden bu lezzeti dünyaya tanıtmayı hedef edindik. Daha sonra ne yapabiliriz diye düşündük. En sonunda Türk Patent Enstitüsü’nden patentini almaya karar verdik. İki yıldır patenti bizde. Bucak’ın Çanak Ekmeğiyle yüzü olmaya aday olduk kısacası” diye konuştu.

Vatandaşların bu ekmeği kendilerinin de evlerinde yapabildiğini fakat zor bir iş olduğu için yılda birkaç defa yaptıklarını ifade eden Üstüner, Çanak Ekmeği’nin ramazan aylarının vazgeçilmez bir lezzet olduğunu belirtti. Müşteri memnuniyetine de önem verdiklerinin altını çizen Üstüner, “Müşteri memnuniyeti bizim için en önemli bir şey. Şuan sosyal medya üzerinden olsun ya da bizzat gelerek yani tam da babaannemin yaptığı lezzet buydu diyorlar. diyerek müşteri memnuniyetinin kalite kontrolleri olduğunu kaydetti.



Elden ele geçen lezzet

Bucak’ın yöresel lezzeti olarak yerini korumayı başaran Çanak Ekmeği’ni kızına öğrettiğini dile getiren Anne Güllü Has ise, kızına el verdiğini söyledi. Kendisine de kayınvalidesinin öğrettiğini anlatan Güllü Has, “Ben kayınvalidemden öğrendim bu çanak ekmeğini. Ve eskiden aynı böyle yapardık açardık. Pekmezle, şerbetle tahinliyi ve haşhaşlıyı. Hiç elimi bırakmadım. Sadece o zamandan farkı artık yufkayı çok açıyoruz. O zamanlar oklava küçük olurdu. Bizler anamızdan kayınvalidemizden öğrendik. Bu tadı devamlı sürdürüyorum ben. Ve kızıma öğrettim. Bizim oralarda el verdim derler. Bende kızıma el verdim. Ve kızımda aynı benim gibi yapıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.