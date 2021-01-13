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Burdur’da pazar girişlerinde HES Kodu uygulaması sonuç vermeye başladı Pazar girişinde son 2 hafta hasta veya temaslı kişi tespit edilmedi

İHA

Burdur’da pazar girişlerinde HES Kodu uygulaması sonuç vermeye başladı Pazar girişinde son 2 hafta hasta veya temaslı kişi tespit edilmedi

Burdur'da her hafta Salı günleri, Uzay Çatı altında kurulan pazar girişlerinde zabıta ekipleri HES Kodu uygulamasına devam ederken son 2 haftadır pazar girişinde Covid19'lu hasta veya temaslı kişi tespit edilmedi.
Burdur’da Uzay çatı altında her hafta Salı günleri kurulan ve bölgenin en büyük halk pazarı olan Salı pazarında zabıta ekipleri HES Kodu uygulamasına devam ediyor. Burdur Belediyesi Zabıta Ekipleri, Uzay Çatı çevresini bariyerlerle çevirerek dört noktadan vatandaşların pazara girişlerini kontrol altına alıyor.
Bölgenin en büyük üretici pazarının girişinde metrelerce kuyruklar oluştuğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı gözlendi.
Vatandaşlar, sosyal mesafeye uymakta zorlanırken, metrelerce kuyruk oluşmaması için pazar girişlerinin ve kontrol eden ekiplerin arttırılması gerektiğini belirtti.
Burdur Valiliği tarafından uygulamaya geçirilen HES Kodu uygulamasının ilk zamanlarında pazar girişlerinde pazara alınamaması amaçlanan çok sayıda hasta ve temaslı kişi tespit edilirken son 2 haftadır pazar girişlerinde uygulanan denetimlerde hasta veya temaslı kişiye rastlanmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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