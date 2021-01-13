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İl Özel İdaresi kiracılarına nefes aldıracak karar

İHA

İl Özel İdaresi kiracılarına nefes aldıracak karar

İl Özel idaresine ait iş yerlerinin kiralarının ödenmesi 15 Temmuz'a kadar uzatıldı.
Pandemi sürecinde uygulanan tedbirler kapsamında bazı işyerlerinin geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilirken, bazı işyerleri ise belirlenen kurallar çerçevesinde çalışma ve faaliyetlerini sürdürüyor.
Burdur İl Encümen kararı ile, İl Özel İdaresine ait İl Merkezi ve İlçelerdeki binalarda ticari faaliyet gösteren işyeri ve işletmeler içerisinde kapalı olanlardan 15 Temmuz 2021 tarihine kadar kira alınmaması, açık olan işletmelerden ise kiraların 15 Temmuz 2021 tarihine kadar ertelenmesi kararı alındı

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