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İYİ Partili Tatlıoğlu: Bizim CHP ile Türkiye'yi birlikte yönetelim iddiamız yok

DHA

İYİ Partili Tatlıoğlu: Bizim CHP ile Türkiye'yi birlikte yönetelim iddiamız yok


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Millet İttifakı'nın geleceğiyle ilgili, "Bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye'yi birlikte yönetelim iddiamız yok. Bizim birlikte Türkiye'nin önünü açalım iddiamız var" dedi. Tatlıoğlu, "Bir seçime girdik, her partinin kendi Cumhurbaşkanı adayı vardı. Biz kazansaydık Türkiye'yi Meral Akşener yönetecekti, CHP kazansaydı Muharrem İnce yönetecekti" diye konuştu.
İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Erhan Usta ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ile birlikte partisinin Burdur İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle bir süre görüşen heyet, daha sonra kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.
'BİZ, SEÇİM İTTİFAKI YAPTIK'
Bir partilinin Millet İttifakı'nın geleceğiyle ilgili sorusu üzerine İsmail Tatlıoğlu, "Bu süreçte elbette ki birlikteliğimizin taraflardan dolayı arızaları var. Bu konuda bizim bir yolumuz var. Genel olarak gittiğimiz yol var. Millet İttifakı'nın ismi de bizim. Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı'ndan çok farklı bir şey. Onlarınki bir koalisyon. Ülkeyi birlikte yönetme arzusu. Onların bir tane ortak adayları var ve Türkiye'yi de ortak yönetiyorlar. Mecliste MHP'nin eli kalkmasa AK Parti'nin oylarını saymazlar. Bütün günahları, sevapları ortak. Böyle bir birliktelik var. Tam bir koalisyon. Zaten Devlet Bahçeli'nin yapısı da iyi bir koalisyon mensubudur. Hatırlayın 1999'da bunu gösterdi. Hiçbir arıza çıkartmayan bir koalisyon mensubu. Millet İttifakı olarak tabii ki böyle bir yapımız yok. Biz, seçim ittifakı yaptık. Demokratik alanın genişlemesi için böyle bir ittifak yaptık. Hatırlarsanız böyle bir ittifaka da zorunlu olarak girdik ve sonra bunu organize ettik" dedi.
'TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇALIM İDDİAMIZ VAR'
Yerel seçimlerdeki başarının mimarının Meral Akşener olduğunu savunan Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu süreçte elbette ki birlikteliğimizin taraflardan dolayı arızaları var. Yani nasıl bizim için bu (bozkurt işareti yaptı) karşı taraf için arıza ise o taraflar için de arızalar var ama biz şunu biliyoruz ki bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye'yi birlikte yönetelim iddiamız yok. Var mı? Yok. Bizim birlikte Türkiye'nin önünü açalım iddiamız var. Birlikte Türkiye'de asgari temel unsurları yerleştirelim iddiamız var. Yoksa biz bugün geçtiğimiz örneklere bakarsak bir seçime girdik, her partinin kendi Cumhurbaşkanı adayı vardı. Biz kazansaydık Türkiye'yi Meral Akşener yönetecekti, CHP kazansaydı Muharrem İnce yönetecekti."
'KAPATTIR KARDEŞİM, ELİNİ KİM TUTTU'
Tatlıoğlu, Devlet Bahçeli´nin HDP'nin kapatılmasına yönelik sözleri için ise şunları söyledi:
"Kardeşim, elini kim tuttu. Mesele o değil. Mesele bunun konuşulması. Sen Yargıtay'a başvurabiliyor musun? Başvurabiliyorsun. Grubun var. Başvurdun mu? Hayır. Konu bu değil. Konu bunlar konuşulsun. Biz de bunları konuşalım, bunlara cevap verelim." 
'BUNLAR UYDURULMUŞ MESELELER'
Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta da AK Parti ile İYİ Parti arasında görüşmeler olduğu yolundaki soruya şu yanıtı verdi:
"Biz iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Bu sistemi AK Parti 'gel konuşalım kardeşim' derse 'yok biz sizinle konuşmayız' diyebilir miyiz? O zaman bir masa etrafında oturulabilir. Ama bu masada ana muhalefet partisinin de olması lazım diye bir şartımız var. Buna karşı çıkmak tabii anlamsız olur. Böyle bir görüşmeden genel merkezde kimsenin haberi yok. Böyle bir görüşme yok daha doğrusu. Bunlar uydurulmuş meseleler."
Parti heyeti daha sonra Veteriner Hekimler Odası, Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.DHA-Politika Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-01-13 15:55:02

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