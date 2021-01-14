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Aşkların şehri Sagalassos 2020 yılında 42 bin 285 ziyaretçi ağırladı

İHA

Aşkların şehri Sagalassos 2020 yılında 42 bin 285 ziyaretçi ağırladı

Burdur’un Ağlasun ilçesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Roma döneminin nitelikli, göz dolduran yapılarıyla misafirlerini cezbeden ve "aşkların ve imparatorların şehri" olarak bilinen 5 bin yıllık Sagalassos Antik Kenti, 2020 yılında 42 bin 285 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
Leuven Katolik Üniversitesinden Prof. Dr. Jeroen Poblome başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları ile ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkaran Sagalossos Antik Kenti, yıl içerisinde en fazla ziyaretçiyi 11 bin 86 kişiyle Ağustos ayında ağırladı. 2020 yılının Eylül ayında ise bin 885 kişi Sagalassos Antik Kenti’nde, halen suyu akan binlerce yıllık Antoninler Çeşmesi’ni, agorayı, Roma hamamını, tiyatroyu ve kütüphaneyi gezmenin keyfini yaşadı.

Kbyria’ya gelen 21 bin 401 kişinin yarısı yabancı ziyaretçi
Asklepios’un heykelciği ve Serapis’in büstünün keşfi ile gündeme oturan Kbyria Antik Kenti ise 2020 yılında 21 bin 401 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Pandemi nedeniyle bir önceki yıla göre yarı yarıya düşen ziyaretçi sayısına rağmen Ağustos, Eylül ve Ekim ayında yılın diğer aylarına nazaran daha çok ziyaretçi ağırlayan Kbyria Antik Kenti, 3 ayda 9 bin 526 yabancı ziyaretçiye kucak açtı.

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