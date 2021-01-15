Burdur'da bulduğu cüzdanı sahibine ulaştıran taksi şoförü ödüllendirildi

Aracında bulduğu cüzdanı sahibine ulaştıran Burdurlu taksi şoförü, Burdur Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından masa saati ile ödüllendirildi.

Burdur’da taksi şoförlüğü yapan Hasan Canbaz (24), aracına binen müşterisine ait cüzdanı polis merkezi yardımı ile sahibine ulaştırdı. İçerisinde bir miktar para ile banka kartlarının bulunduğu cüzdanı sahibine ulaştıran örnek şoför Hasan Canbaz’ı tebrik eden Burdur Esnaf Sanatkarlar Kredi ve kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Kalkan, masa saati ile ödüllendirdi. Burdur Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ana hizmet binasında gerçekleşen ödül töreninde konuşan Başkan Kalkan, “Burdur taksici esnaflarımızdan genç, dinamik, çalışkan, üniversite mezunu arkadaşımız Hasan Canbaz, aracında bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdığı için kendisini ödüllendirmeyi düşündük. Bu yaşta bu kadar anlayışlı, bu kadar dürüst davrandığı için kendilerini tebrik ediyorum. Böyle bir esnaf, böyle bir dürüst insan yetiştirdiği içi ailesini de tebrik ediyorum” dedi.



"İnsanlık vazifemi yaptım"

Taksi şoförü Hasan Canbaz ise taksiye aldığı müşterisini evine kadar götürdüğünü, ertesi gün taksinin rutin kontrollerini yaparken arkada cüzdan gördüğünü belirterek, "İçine baktım ki bir miktar döviz vardı cüzdanda. Polisi aradım. Sahibine ulaştırmak üzere cüzdanı teslim ettim. Ben insanlık vazifemi yaptım” dedi.

Hasan Canbaz’ın babası emekli polis memuru Cevat Canbaz da, “Ben de çok sevindim. Örnek davranışı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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