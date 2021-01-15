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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDURIsparta Dağ Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarrında Dağ Yolu Çerçin Barajı mevkiinde meydana geldi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi biten kayınvalidesini Burdur'un Bucak ilçesine götüren Osman İnce yönetimindeki 15 EP 550 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir yaralı itfaiye kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kazada yaralanan Hatice Yavaş, Fatma Özkiray ve Emel İnce ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-01-15 12:47:25



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