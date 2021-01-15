Burdur'da mevsimin ilk karı, yüksek kesimlere yağdı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri, kar topu savaşı yaptı.

Kentin yüksek kesimlerinde bugün öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. BurdurAntalya karayolu ile Burdur-Isparta karayolunda Karayolları ekipleri tedbir aldı. Kar kürüme araçları karayolunu açık tutmak için aralıksız çalıştı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kampüsünde öğrenciler kar yağışını sevinçle karşıladı. Eğitim öğretime örgün olarak devam eden öğrenciler kar topu oynayarak eğlendi. Kentte şu ana kadar kapanan köy yolunun ise olmadığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-01-15 16:23:25



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