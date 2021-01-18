Burdur’da Jandarma ekiplerinden yaya önceliği denetimi

Zonguldak ve Sakarya'da eğitime bir gün ara

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

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Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yaya önceliği denetimi yaptı. 251 aracın kontrol edildiği denetimde, 4 araç sürücüsü hakkında 916 TL İdari para cezası karar tutanağı düzenlendi. Ayrıca 2 araç da trafikten men edildi.

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