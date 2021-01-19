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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

72 yaşında üçüncü üniversite diplomasını aldı

DHA

72 yaşında üçüncü üniversite diplomasını aldı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da emlakçılık yapan emekli tapu kadastro müdürü Mehmet Kaya, 72 yaşında üçüncü üniversite diplomasını aldı.
Burdur merkeze bağlı Kapaklı köyünde doğan Mehmet Kaya, Anlara Tapu Kadastro Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Uzun yıllar kamuda görev yapan Kaya, 2001 yılında emekli olduktan sonra Hükümet Caddesi'nde açtığı iş yerinde emlakçılık yapmaya başladı. Kamuda çalışırken 1984 yılında Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümü'nü bitirdiğini anlatan Kaya, "Daha sonra içimdeki okuma hevesi nedeniyle yine AÜ Açıköğretim Fakültesi İşletme Fakültesi'ni bitirdim. 2001 yılında Ağrı Doğubayazıt Tapu Kadastro müdürüyken emekli oldum" dedi.
Emekli olduktan sonra vaktinin boş geçmesini istemediğini kaydeden Kaya, "Hiç olmazsa emlakçılık yapayım dedim. Çok da iyi etmişim. Üçüncü üniversite fırsatı çıkınca onu da değerlendirdim. Geçen yıl kaydolduğum AÜ Açıköğretim Fakültesi Toptan ve Perakende Satış Bölümü, Emlak ve Emlak Yönetimi programındaki öğrenimi tamamlayarak üçüncü üniversite diplomamı aldım" ifadelerini kullandı.
TORUNLARINA ÖRNEK OLUYOR
Koronavirüs günlerinde sokağa çıkma yasağı olduğu için bol bol ders çalışma fırsatı bulduğunu anlatan Kaya, "Şimdi üç tane yüksekokul diplomam oldu. En son bitirdiğim bölüm şu an yaptığım işle ilgili olduğu için daha güzel oldu. Emlak alım-satım ve komisyonculuğu yapıyorum. Miras intikalleri, bunun yanında kat irtifakı, kat mülkiyeti tesisleri konusunda vatandaşlara danışmanlık yapıyorum" diye konuştu.
3 çocuk 7 torun sahibi Mehmet Kaya, "Bir torunum İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi, bir torunum Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünde okuyor. Torunlarımın hepsi beni tebrik ediyor. 'Seni örnek alıyoruz' diyorlar" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-01-19 08:14:13

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