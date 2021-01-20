Burdur'da huzurevinde kalan yaşlılar aşılandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da huzurevinde kalan yaşlılar aşılandı

DHA

Burdur'da huzurevinde kalan yaşlılar aşılandı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da koronavirüsle mücadele kapsamında huzurevinde yaşamını sürdüren vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından aşı yapıldı.
Burdur'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 14 Ocak tarihinde aşılamalarına başlanan sağlık personelinin ardından bugün de Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi'nde kalan 34 yaşlı ile 20 personel, tarafından aşılandı. Görevliler tarafından aşı yapılmadan önce yaşlılara bilgilendirme yapıldı.
Huzurevi Müdürü Abdullah Sartekin, şu ana kadar huzurevinde personel ve kalan yaşlılarda pozitif vakaya rastlanmadığını belirterek, "Huzurevi sakinlerimiz yaklaşık 9 aydır hiçbir şekilde dışarıya çıkmadı. Büyük bir sabır gösterdiler. Şu ana kadar pozitif vakaya rastlanmadı. Her 14 günde personelimize test yapılıyor. İnşallah bu badireyi hep birlikte atlatacağız" dedi.
Aşı yapılan huzurevi sakinleri ise duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, çok uzun süredir dışarı çıkamadıklarını, en azından 12 saat bile olsa dışarı çıkmak istediklerini dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-01-20 10:49:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

72 yaşında üçüncü üniversite diplomasını aldı
YEREL HABERLER 72 yaşında üçüncü üniversite diplomasını aldı
Burdur’da kar gören telefonuna sarıldı Kimi selfie çekti, kimi işyerinin önüne biriken karları temizledi
YEREL HABERLER Burdur’da kar gören telefonuna sarıldı Kimi selfie ...
Bucak’ta Emniyet Müdürlüğü’nden yasa dışı tütün operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Bucak’ta Emniyet Müdürlüğü’nden yasa dışı tütün ...
Burdur’da Jandarma ekiplerinden yaya önceliği denetimi
YEREL HABERLER Burdur’da Jandarma ekiplerinden yaya önceliği ...
Burdur Belediyesi küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Burdur Belediyesi küreme ve tuzlama çalışmalarına ...
Burdur'da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Burdur'da kar yağışı etkili oldu
Salda Kayak Merkezi’ne yılın ilk karı düştü Kar yağışı Burdur’ da etkili oldu
YEREL HABERLER Salda Kayak Merkezi’ne yılın ilk karı düştü Kar ...