Pazarcı esnafı soğuktan korunabilmek için pazara soba kurdu Dondurucu soğukta semt pazarlarında soba dönemi Sebzeler donmasın diye gece gelip tezgahlarının yanındaki sobalarını yakıyorlar

Burdur’da Uzay Çatı altında kurulan Salı Pazarında havalar soğuyunca Pazar esnafı evlerinden getirdiği seyyar sobalarla ısınmaya çalışıyor.

Burdur’a her hafta Uzay Çatı altında kurulan ve bölgenin en büyük pazarı olan Salı pazarında esnaflar, havaların soğumasıyla beraber çareyi pazarda soba kurmakta buldu. Evlerinden getirdikleri seyyar sobalarla hem sattığı ürünlerini korumaya çalışan hem de ısınma sorununa çözüm arayan pazarcılar, sobanın üzerine çay koyarak bir yandan satışını yaptılar bir yandan ısındılar.



“Gece 2 de gelip sobayı yaktım”

Burdur’a yılın ilk karın düşmesiyle ve havaların soğumasıyla beraber donma tehlikesine karşı sebzelerini korumaya çalışan pazarcı İbrahim Akyel, geceden pazara gelip sobasını kurup yaktığını söyledi. Akyel, “Burdur’da dün hava soğuktu. Bizde bugün sobalarımızı getirdik. Satışımızı yapıyoruz. Soğuk pazarı çok etkiliyor. Bazı arkadaşlarımızın sebzeleri dondu. Biz muhafazamızı yapıyoruz. Gece 2 de geldim sobayı yaktım. Soba en azından biraz koruyor” dedi.

Salı pazarında tezgâhını açıp satış yapmaya çalışan Sultan Kara “Pazarcının çilesi bu. Sebzemiz, meyvemiz donuyor. Sobada ısınıyoruz. Bekliyoruz işte böyle. Her gün evden getiriyoruz. Bu olmazsa duramıyoruz” dedi.

Bir yandan satış yapıp diğer yandan ısınmaya çalışan pazarcı Osman Tekin ise “Kış günü yapacak bir şey yok. Ekmek parasını kazanacağız diye uğraşıyoruz. Hava şartlarından dolayı bu hafta böyle oldu. Sobamızı yaktık işte bir yandan ısınıyoruz. Bir yandan müşteri ile ilgileniyoruz. Çayımızı da demliyoruz iyi kötü” diye konuştu.

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