Burdur'un ilk kadın halk otobüsü şoförü direksiyona geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'un ilk kadın halk otobüsü şoförü direksiyona geçti

DHA

Burdur'un ilk kadın halk otobüsü şoförü direksiyona geçti


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da Aysel Gürdal (55), kentin ilk kadın halk otobüsü şoförü olarak direksiyona geçti. Aysel Gürdal, kendisini görenlerin ilk başta çok şaşırdığını belirterek, "Hayalim belediye otobüsü kullanmaktı. Rabbim izin verdi, istedim ve başardım" dedi.
Burdur'da 4 çocuk ve 2 torun sahibi Aysel Gürdal, Burdur Belediyesi'ne bağlı halk otobüsünde şoför olarak çalışmaya başladı. Kentin ilk kadın şoförü olan Aysel Gürdal, erkek işi olarak görülen otobüs şoförlüğünü kadınların da kolaylıkla yapabileceğini gösterdi.
Eşinin görevi nedeniyle Isparta'da yaşadığını söyleyen Aysel Gürdal, şoförlüğü öğrendiği zamanlarda eşinin kendisine 'öğrenemeyeceksin' dediği zamanlar ağladığını anlattı. Şoförlüğü öğrenme konusunda inatçı, ısrarlı, kararlı ve azimli olduğunu aktaran Aysel Gürdal, 1999 yılında B sınıfı ehliyet aldığını söyledi. Gürdal, "Eşimin teklifiyle 2007 yılında direksiyon öğretmenliği sınavına girdim. Isparta merkezde 6 yıl direksiyon kurslarında ilk kadın direksiyon öğretmeni olarak çalıştım. Hayalim belediye otobüsü kullanmaktı. Büyük arabaları çok seviyorum. Gittim sürücü kursundan ağır vasıta ehliyetimi aldım. SRC belgemi, psikoteknik belgemi aldım. Belediye otobüsü kullanmak istediğimi duyan kızlarım 'Anne delirme, sen nasıl yapacaksın? O erkek işi' dediler. Rabbim izin verdi, istedim ve başardım" dedi.
Isparta'da bir ay halk otobüslerinde çalıştığını daha sonra bir süre IspartaBurdur arası otobüs şoförlüğü yaptıktan sonra üç yıl Isparta'da Şehir Hastanesi'nde servis şoförlüğü yaptığını anlatan Aysel Gürdal, "Annem hep bana 'gel kızım Burdur'da yaşa' diyordu. Burdur Belediyesi'ne internet üzerinden müracaat ettim. Burdur Belediyesi Halk Otobüsleri'nde Ahmet Bey vasıtası ile şu anda halk otobüsü kullanmaya başladım" diye konuştu.
Direksiyonda kadın şoför görenlerin biraz şaşırdığını kaydeden Aysel Gürdal, "Ben güleryüzle davranınca çok memnun oluyorlar. Sayımızın artmasını diliyorum" dedi.
'AYSEL ABLA GELDİĞİNDE ŞAŞIRDIK'
Halk otobüsü şoförü Arif Sayın, "Aysel abla geldiğinde şaşırdık. Durağımızda ilk defa kadın şoför çalışacak. Çok güzel kullanıyor. Gerçekten tecrübeli. Kadınların yapamayacağı bir şey olmadığını Aysel abla kanıtladı. Başarılar dilerim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-01-20 18:22:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur’da ilk kadın halk otobüsü şoförü Aysel Gürdal direksiyon başında
YEREL HABERLER Burdur’da ilk kadın halk otobüsü şoförü Aysel Gürdal ...
Göller Bölgesi Spor Turizmi Çalıştayı Vali Arslantaş, “Alternatif spor turizmi rotası oluşturma amacıyla yola çıktık”
YEREL HABERLER Göller Bölgesi Spor Turizmi Çalıştayı Vali Arslantaş, ...
Burdur’da huzurevlerindeki yaşlılar CoronaVac aşısı oldu
YEREL HABERLER Burdur’da huzurevlerindeki yaşlılar CoronaVac aşısı ...
Pazarcı esnafı soğuktan korunabilmek için pazara soba kurdu Dondurucu soğukta semt pazarlarında soba dönemi Sebzeler donmasın diye gece gelip tezgahlarının yanındaki sobalarını yakıyorlar
YEREL HABERLER Pazarcı esnafı soğuktan korunabilmek için pazara soba ...
Burdur'da huzurevinde kalan yaşlılar aşılandı
YEREL HABERLER Burdur'da huzurevinde kalan yaşlılar aşılandı
72 yaşında üçüncü üniversite diplomasını aldı
YEREL HABERLER 72 yaşında üçüncü üniversite diplomasını aldı
Burdur’da kar gören telefonuna sarıldı Kimi selfie çekti, kimi işyerinin önüne biriken karları temizledi
YEREL HABERLER Burdur’da kar gören telefonuna sarıldı Kimi selfie ...
Bucak’ta Emniyet Müdürlüğü’nden yasa dışı tütün operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Bucak’ta Emniyet Müdürlüğü’nden yasa dışı tütün ...
Burdur’da Jandarma ekiplerinden yaya önceliği denetimi
YEREL HABERLER Burdur’da Jandarma ekiplerinden yaya önceliği ...
Burdur Belediyesi küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Burdur Belediyesi küreme ve tuzlama çalışmalarına ...
Burdur'da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Burdur'da kar yağışı etkili oldu
Salda Kayak Merkezi’ne yılın ilk karı düştü Kar yağışı Burdur’ da etkili oldu
YEREL HABERLER Salda Kayak Merkezi’ne yılın ilk karı düştü Kar ...