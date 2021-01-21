Burdur'dan blok mermer ihracatı düştü, işlenmiş mermer ihracatı arttı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Doğaltaş ve Mermerciler Derneği Başkanı Nasuh Ekinci, 2020 yılında kentten yapılan blok mermer ihracatının yüzde 26,54 düştüğünü, işlenmiş mermer ihracatının yüzde 3 oranında arttığını söyledi.

Burdur Doğaltaş ve Mermerciler Derneği Başkanı Nasuh Ekinci, sektörün 2020'de pandemiye bağlı olarak çok ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Pandeminin etkilerinin sürdüğünü aktaran Ekinci, "Özellikle Çin'e satmış olduğumuz blok mermerlerde çok ciddi düşüş yaşadık. Çin'e mal satamadık" dedi. Ekinci, pandemi sonrası yapılacaklarla ilgili dernek olarak çalışmaları olduğunu belirterek, "Çin her sektörde üretim yapan, dünyanın en önemli ülkesiydi. Fakat ABD'nin Çin'e açtığı ticaret savaşlarının yanı sıra, pandeminin etkisiyle bu ülkedeki üretim ve ihracat önemli miktarda düştü. Pandemi sonrasında da Çin dünyanın en büyük ihracatını yapan ilk iki ülke arasına giremeyecek. Çünkü Çin'den mal ithal eden ülkeler artık kendilerine yeni ülkeler, yeni oyuncular aradı ve birçoğu da buldu" diye konuştu.

Bu ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu belirten Nasuh Ekinci, "Türkiye bazı üretim kalemlerinde şu anda bunun oyunculuğunu yapmaktadır. Maden sektörü olarak Çin'e eskisi kadar blok mermer satamayacağımızı düşünüyorum. Bunun yanı sıra, Çin'in üretip de dünyaya sattığı işlenmiş mermer ürünlerini Türkiye'nin üretip dünya pazarlarına arz etme noktasında yepyeni bir şansı doğuyor. Biz sivil toplum örgütleri olarak bu şansı kendi ülkemizin lehine çevirmek zorundayız. Yani kendi blok mermerlerimizi işlemeliyiz. Bunun için yüksek teknoloji ve albenisi olan ürünlere doğru nihai proje bazlı üretimler yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yıllarda bir taraftan blok mermer satarken bir taraftan da yüksek teknolojik ürünlerle işlenmiş nihai ürün üretmek zorunda olduklarını kaydeden Ekinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yanı sıra ülkemizin ve Burdur'un yerli ve milli üretim felsefesi içerisinde maden ürünleri sektörünün de yer alması gerekiyor. Artık bizim ciddi bir şekilde mermercilikle ilgili organize sanayi bölgelerinin yapılması, bunun Ar-Ge ve teknolojik desteklerini yapacak yan ve paydaş kuruluşlar kurulması ve buna bağlı olarak ülkemizin mermer ihracatının artırılması ve Türkiye ihracatındaki önemli bir payı da Burdur olarak almamız gerekiyor."

Burdur'un mermer konusunda önemli bir yer olduğunu kaydeden Ekinci "Burdur'da yerli ve milli üretim dediğimiz konunun gündeme gelmesi gerekiyor. Burdur'da mermer borsası oluşturmak ve Burdur'dan bütün dünyaya üretilen malları satmak zorundayız" dedi.

BLOK MERMER SATIŞI DÜŞTÜ, İŞLENMİŞ MERMER İHRACATI ARTTI

Nasuh Ekinci, 2020 yılında Burdur'dan gerçekleşen maden ürünleri ihracatının önceki yıla göre yüzde 19 oranında düştüğünü söyledi. Ekinci, "2019 yılında 163 milyon 643 bin lira olan maden ürünleri ihracatımız, 2020 yılında yüzde 19'luk düşüşle 132 milyon 430 bin dolar olarak gerçekleşti" dedi. Blok mermer ihracatındaki düşüşe rağmen işlenmiş mermer ihracatında yüzde 3'lük artış olduğunu aktaran Ekinci, "2019 yılında 41 milyon 724 bin dolar olan işlenmiş mermer ihracatımız, 2020 yılında 42 milyon 875 bin dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Nasuh Ekinci, Burdur'da faal 210 mermer ocağı olduğunu, sektörde daha önce 10 bin kişinin istihdam edildiğini, pandeminin etkisiyle bu rakamın şu anda 6 bin 500-7 bin kişi civarında olduğunu söyledi. Ekinci, hedeflerinin mermer sektöründe 20 bin kişi istihdam etmek ve 500 milyon dolarlık ihracat olduğunu belirtti.DHA-Ekonomi Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-01-21 07:59:57



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