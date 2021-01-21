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Belediye Başkanı Ercengiz, Muhtarlarla bir araya geldi Başkan Ercengiz: "2020 yılı zor ama üstesinden geldiğimiz bir yıl oldu”

İHA

Belediye Başkanı Ercengiz, Muhtarlarla bir araya geldi Başkan Ercengiz: "2020 yılı zor ama üstesinden geldiğimiz bir yıl oldu”

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 35 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.
Burdur Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Başkan Ercengiz, 2020 yılını değerlendirerek 2021 yılında yapılması planlanan projeler ve hizmetleri hakkında mahalle muhtarlarını bilgilendirdi.
2020 yılının tamamını koronavirüs ile mücadele içerisinde geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ercengiz, belediyenin bütün gücünü korona ile mücadele için kullandıklarını söyledi.
Burdur halkına ve muhtarlara verdiği Uzun Çarşı’nın yenilenme sözünü yaz sonuna kadar bitirdiklerini ifade eden Ercengiz, “Bütün gücümüzü, kaynakları konsantrasyonumuzu mücadelemizi koronayla yapmak durumunda kaldık. Tabii bu arada zorunlu temel hizmetlerimizi yerine getirmeye çalıştık. Bu zorunlu temel hizmetlerin yanı sıra da yapmayı planladığımız sizlere söz verdiğimiz işleri de toparlamaya çalıştık. Özellikle Uzun Çarşı’da bir ucundan başladığımız işi çok şükür yaz sonunda tamamladık. Çünkü personelimizin yüzde 5 ile yüzde 7'si ya karantinadaydı ya da hastaydı. Hemen hemen 4045 arkadaşımızı sürekli karantinada bırakmak durumunda kaldık. Tabii bizim sayımız sınırlı 370 kilometre bir hizmet ağı içerisinde her gün temizliğin yapılması her gün bakım tamirat işi yapılması çok kolay bir şey değil. Sağ olsun arkadaşlar gayret gösterdiler” dedi.

İşKur’dan istihdam edilen personeller ile birlikte tam kapasite çalıştıklarını dile getiren Ercengiz, Burdur halkına yapılması planlanan hizmetleri daha öteye taşımak istediklerinin altını çizdi.
Ercengiz, “Şu anda da personelimiz tam kapasite çalışmaya gayret gösteriyor. Bununla birlikte İşKur’dan 6 ay istihdam ettiğimiz ve şartlarımızı zorlayarak onları hemen hemen üçte birini istihdam içerisine dâhil ettik. Çünkü işlerinde zanaatkâr arkadaşlar işten anlayan veya yetişmiş personel vardı. Bunları da kaybetmek istemedik yani sizlere yapılacak hizmetin bir tık öteye götürebilmesi için gayret etmeye devam ediyoruz. 2020 yılı bütçe gerçekleşme oranımız gelir gider tablosunda biraz önce de ifade ettiğim gibi gücümüzü büyük ölçüde pandemiye harcadığımız ancak mali disiplini ve tablomuzu bozmamaya gayret ettiğimiz bizim açımızdan zor ama üstesinden gelinen bir yıl oldu” diyerek hizmet konusunda en önde olacaklarını vurguladı.
Toplantı, Mahalle muhtarlarının söz alarak talep ve isteklerini Başkan Ercengiz’e bildirmesinden sonra son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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