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Burdur'un müze ve ören yerleri hayran bırakıyor

DHA

Burdur'un müze ve ören yerleri hayran bırakıyor


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR müze ve ören yerleriyle her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Tarihi yıllar öncesine dayanan, onlarca tarihi eseri bünyesinde barındıran Kibyra ve Sagalassos gibi antik kentlerin bulunduğu Burdur, müzeleriyle de ilgi çekiyor. 2019 yılında 249 bin kişiyi ağırlarken, bu yıl pandemi nedeniyle ziyaretçi sayıları azalsa da Burdur'daki müze ve ören yerleri görenleri hayran bırakıyor.
Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü ve lavanta bahçeleriyle alternatif turizm merkezi olan Burdur, müzeleri ve antik kentleriyle de dikkati çekiyor. Burdur Arkeoloji Müzesi, 'Gladyatörler şehri' olarak bilinen ardıç ve sedir ormanlarıyla kaplı 1350 metre yüksekliğe kurulmuş, Gölhisar Ovası'nın batı yamacına hakim Kibyra Antik Kenti, Ağlasun ilçesinde MÖ 3000 döneminde, Anadolu'nun yerel halkı olarak kabul edilen Luwiler'in yerleştiği, sonrasında onlarca medeniyete ev sahipliği yapan 1600 metre yüksekliğe kurulan antik Roma kenti Sagalassos turizme hizmet ediyor. Yabancı tatilcilerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından tur otobüsleriyle kente gelen binlerce kişi, Burdur'un turistik ve tarihi yerlerini ziyaret ediyor, doğal güzellikleri önünde fotoğraf çektiriyor.
ZİYARETÇİ YÜZDE 44 AZALDI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayının sonunda ziyarete kapatılan müze ve ören yerleri 1 Haziran'daki normalleşme adımlarının atılması ile birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Burdur'daki müze ve ören yerlerini 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 44 azalışla 140 bin yerli ve yabancı turist gezdi. Bu rakam 2019 yılında 250 bin kişi olarak gerçekleşti.
KİBYRA'YA ZİYARETÇİ ARTTI
Geçen yıl 80 bin kişinin ziyaret ettiği Sagalassos Antik Kenti'ni bu yıl 42 bin kişi gezdi. Geçen yıl 35 bin kişinin gezdiği Burdur Arkeoloji Müzesi 2020 yılında 8 bin, geçen yıl 7 bin ziyaretçiyi ağırlayan kent merkezindeki Doğa Tarihi Müzesi ise bu yıl 3 bin kişiyi ağırladı. Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası'nı bu yıl 65 bin kişi gezerken, bu rakam geçen yıl 114 bin olarak gerçekleşmişti. Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde ise bu yıl geçen yıla göre ziyaretçi sayısı arttı. Kibyra Antik Kenti'ni geçen yıl 15 bin kişi gezerken bu yıl bu sayı 22 bin oldu.
BURDUR MÜZESİ
Ceviz ezmesiyle de gelenlere eşsiz bir lezzet sunan Burdur'da tatilcilerin ilk durak noktası, 1969 yılında kurulan Burdur Arkeoloji Müzesi. Müzede, 20 bini arkeoloji, 34 bini Pers, klasik, Helen, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sikke ve 4 bine yakını da etnografik eser olmak üzere 57 binden fazla eser bulunuyor. Burdur Arkeoloji Müzesi'ni geçen yıl 35 bin kişi ziyaret etti. 2020 yılında ise bu rakam 8 bin olarak gerçekleşti.
SAGALASSOS VE ANTONİNLER ÇEŞMESİ
Antalya ve Isparta'yı da kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nin en küçük kenti olan Burdur'da tatilcilerin diğer durak noktası ise Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti. Antik kentte MS 160-180'de inşa edilen Roma imparatorlarının sülalesi Antoninler'in adını taşıyan çeşme, en çok merak uyandıran yerlerin başında geliyor. Tatilcilerin mutlaka ziyaret ettiği Antoninler Çeşmesi'nde, antik dönemde olduğu gibi bugün de Ağlasun Dağı'ndan antik su yollarıyla getirilen doğal kaynak suyu, küçük bir şelaleyi andırır vaziyette akmaya devam ediyor. Yukarı Agora'nın kuzeyindeki görkemli çeşme, 28 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğe sahip. Yapımında 7 farklı renkte taş kullanılan çeşmenin önünde ise 81 metreküplük havuz bulunuyor.
ÇEŞMEDEKİ HEYKELLER İMİTASYON, GERÇEĞİ MÜZEDE
Her iki ucunda dışarıya doğru çıkıntı yapan sütunlu birer podyum bulunan çeşmenin suyu ise 4,5 metre yükseklikten şelale gibi akarak havuzu dolduruyor. 1998'de kazı ve restorasyon çalışmalarına başlanılan çeşme, 2010 yılında yeniden faaliyete geçirildi. Kazılarda ortaya çıkarılan 4 heykelin asılları Burdur Arkeoloji Müzesi'nde sergilenirken, çeşmeye birebir imitasyonları yerleştirildi. Tatilciler, Sagalassos'un en önemli hayırseveri, Titus Flavius Severanus Neon ve eşinin yaptırdığı düşünülen çeşmeden su içiyor, havuz başında fotoğraf çektirerek serinliyor. Sagalassos Antik Kenti'ni geçen yıl 80 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ederken bu yıl pandeminin de olumsuz etkisiyle sayı 42 bin kişi olarak gerçekleşti.
'GLADYATÖRLER ŞEHRİ KİBYRA'
Gölhisar ilçesinde bulunan, 'Gladyatörler şehri' olarak da bilinen 2 bin 300 yıllık Kibyra Antik Kenti ise devasa anıtsal yapılarıyla dikkati çekiyor. Kibyra Antik Kenti, 2006 yılında başlatılan ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru başkanlığında devam eden kazıları ile tarihe ışık tutuyor. Arkeoloji kaynaklarında 30 bini aşkın piyade ve 2 binin üzerinde atlı askeri birliğiyle Türkiye'deki antik döneme ilişkin en uzun gladyatör frizlerinin bulunduğu militarist karakteri öne çıkan Kibyra, devasa anıtsal yapıları arasında gezinenleri kendisine hayran bırakıyor. Roma ve Bizans mimari geleneği ile yapılmış 10 bin kişilik stadyumu, orkestra bölümü dünyada bir benzerinin daha olmadığı Medusa mozaiği ile kaplı odeonu (müzik evi), geç Roma hamamı, agoraları, ana caddesi, 9 bin kişilik devasa tiyatrosu, yer altı oda mezarları ile 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Kibyra'yı 2020 yılında 22 bin kişi gezdi. 2019 yılında bu rakam 15 bin kişi olarak gerçekleşti.
İNSUYU MAĞARASI
Türkiye'nin 1965 yılında turizme açılan ilk mağarası olan, BurdurAntalya karayolu üzerinde, Burdur'a 13 kilometre uzaklıkta yer alan İnsuyu Mağarası, 597 metre uzunluğunda yatay bir mağara. İnsuyu'nda karstik yapının zamanla erimesi ve aşınması sonucu meydana gelen sarkıt ve dikitler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kalker tortulanmalarından türlü şekil ve yapıda meydana gelen sarkıt ve dikitlerin oluşum tarzları dikkate alındığında, mağaranın binlerce yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor. İnsuyu Mağarası'nı 2020 yılında 65 bin kişi ziyaret ederken, bu rakam geçen yıl 114 bin kişi olarak gerçekleşti.
Kent merkezindeki Doğa Tarihi Müzesi'ni ise 2020 yılında 3 bin yerli ve yabancı turist gezdi. Doğa Tarihi Müzesi'ni geçen yıl 7 bin yerli ve yabancı turist gezmişti.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-01-22 13:51:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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