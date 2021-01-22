AFAD’ ın hedefi 50 Bin öğrenciye farkındalık bilincini aşılamak

AFAD Başkanlığı tarafından başlatılan "Afet Eğitim Seferberliği" kapsamında Burdur AFAD İl Müdürlüğü tarafından Afet farkındalığının artırılmasına yönelik İl genelini kapsayacak şekilde eğitim planlaması için ilk adımı atıldı. Burdur AFAD İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile, öğretmen, öğrenci ve velilere ayrıca kamu kurum/kuruluşları, STK’lara ve vatandaşlara, Afet Farkındalık Eğitimi vermek ve bu konuda eğitmen desteği sağlamak üzere protokol imzaladı.

AFAD il Müdürü Yasin Tokgöz, AFAD bilincini aşılamak ve deprem bilincini yerleştirmek için 50 bin çocuğa eğitimi vermeyi hedeflediklerini belirterek " Burdur AFAD İl Müdürlüğü olarak, eğitim faaliyetlerimizin yanısıra ikinci hedefimiz ilimizin afetselliği hakkında çalışma yapıp, buna göre gerekli adımları atacağımız İRAP (İl Risk Azaltma Planı)’nı hayata geçirmek olacaktır. Bu planla afetler olmadan önce olabilecek riskleri belirleyerek önleme açısından gerekli tedbirlerin alınması sağlayacağını ve Mili Eğitim Müdürlüğünün desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz “ dedi.

Milli Eğitim müdürü Emre Çay, Burdur birinci derecede deprem bölgesi 2021 yılının Afet eğitim yılında tüm çocuklara bu eğitimi vermek için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.