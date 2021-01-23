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Sokak hayvanları için atık tahta paletlerini sıcak yuvaya dönüştürdüler Burdurlu sanayicilerin verdiği atık malzemeler sokak hayvanlarına yuva oluyor

İHA

Sokak hayvanları için atık tahta paletlerini sıcak yuvaya dönüştürdüler Burdurlu sanayicilerin verdiği atık malzemeler sokak hayvanlarına yuva oluyor

Burdur’da veteriner hekimlik yapan Erdem Şahin, gönüllü hayvansever dostları ile beraber kış şartlarında barınmakta zorlanan sokak hayvanları için kulübe inşa ettiler. Sanayicilerin gönüllü olarak kullanmadıkları palet tahtalardan yapılan kulübeler kendin dört bir yanında sokak hayvanlarına yuva oluyor.
Burdur’da kar ve yağmur gibi kış şartlarında ve sokağa çıkma kısıtlamasında yemek ve barınmakta güçlük çeken sokak hayvanları, unutulmadı. Burdur’da veteriner hekimlik yapan Erdem Şahin, hayvansever dostları ile beraber Burdur’daki sokak hayvanları için kulübe inşa etmeye başladı. Sokak Hayvanları için barınabilecekleri bir ortam hazırlamaya çalışan Erdem Şahin ve gönüllüler, yaptıkları kulübeleri, Büğdüz köy yolu üzerindeki Burdur çöplüğüne ve Burdur Belediyesi’ne ait hayvan barınağına bıraktı.
Hiçbir beklentileri olmadan içlerinde ki merhamet duygusunu ortaya çıkarmak için böyle bir projeye başladıklarını belirten Veteriner Hekim Erdem Şahin, sokak hayvanları için gerekli olan her şeyi yapacaklarını söyledi. Erdem Şahin, “Aslında amacımız içimizde olan merhamet duygusunu ortaya çıkarmak. Sokak hayvanlarını hiçbir beklentimiz olmadan, kulübe şeklinde hafta sonları barınabilecekleri bir ortam hazırlamaya çıktık. Şu an gönüllü arkadaşlarımız geldi. Hep beraber burada güzel bir projeye imza attık. Onlar için gerekli olan her şeyi elimizden geldiğince sağlamaya çalışıyoruz” dedi

“Sahipsiz hayvanlar kış şartlarından etkilenmesin”
Gönüllü hayvansever dostları ile beraber yaptıkları kulübeleri hangi noktalara bıraktıklarını ifade eden Erdem Şahin, “Kulübeleri şu anda ihtiyaç olunan Büğdüz köy yolu üzerinde olan Burdur Çöplüğü var. Orada yüzü aşkın köpek var. O bölgede şu an hepsi kar ve yağmur sularının altında kalmakta. Onların soğuktan üşümesini engellemek amacıyla o bölgeye yaptığımız kulübeleri bırakacağız. Aynı zamanda Burdur Belediyesinin kendi rehabilitasyon merkezi var hayvan barınağının. O bölgede de yoğun şekilde hayvanlar bulunmakta. Sahipsiz hayvanlar, kar ve yağmurdan etkilenmesini önlemek amaçlı o bölgelere yerleştiriyoruz" diye konuştu.

“Yirmiye yakın kulübe yerleştirdik”
Son 2 haftadır sokak hayvanları için 20’ye yakın kulübe inşa ettiklerini ve her hafta farklı bir proje ile sokak hayvanlarına sahip çıkacaklarını dile getiren Erdem Şahin, “Projemiz kapsamında şu anda Burdur Belediyesi’ne ait rehabilitasyon merkezinde köpek barınağındayız. Buraya koymuş olduğumuz kulübeler ile geçen hafta ve bu hafta 20’ye yakın kulübe yerleştirdik. Buradaki amacımız sahipsiz olan sokak hayvanlarımızı buradaki kar ve yağmur gibi kış şartlarından korumak. Şu an bunun için çalışıyoruz. Amacımız doğrultusunda her hafta farklı bir proje ile devam edeceğiz” diyerek sokak hayvanları için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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