Gönüllüler sokak hayvanlarına paletlerden yuva yapıyor

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da gönüllüler, sanayi işletmelerinde kullanılmayan paletleri sokak hayvanları için yuvaya dönüştürüyor.Burdur'da veteriner hekim Erdem Şahin'in öncülüğünde farklı meslek grubundan 10 gönüllü, sokak hayvanlarına yuva yapmak için bir araya geldi. Gönüllüler, sanayi işletmelerinde kullanılmayan paletlerden kendi elleriyle yaptıkları yuvaları kentin çeşitli noktalarına yerleştirip, sokak hayvanlarının barınma ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

2 ay önce başlattıkları projeyle sokak hayvanlarını beslediklerini anlatan Erdem Şahin, havanın soğumaya başlaması ile sanayi işletmelerinde kullanılmayan paletleri aldıklarını ve bunlarla 20 yuva yaptıklarını söyledi. Şahin, "Sokak hayvanlarını besleme etkinliğinden sonra şu an onların kardan ve yağmurdan etkilenmelerini önlemek için kulübe yapımına başladık. Burdur'umuzun sanayicilerinin verdiği paletleri esnaf, memur gibi çeşitli meslek gruplarındaki gönüllü arkadaşlarımızla yuva haline getiriyoruz. Sokak hayvanlarının soğuktan etkilenmemelerini amaçlıyoruz" dedi.

'İYİLİK HER ZAMAN KAZANACAK'

Geçen hafta 10 yuva yaparak gerekli yerlere yerleştirdiklerini kaydeden Erdem Şahin, "Bunları çöplük, hayvan barınağı gibi yerlere bırakıyoruz. Herkesten çok güzel destek aldık. Gönüllü destekçilerimizle bu proje daha da gelişerek devam edecek. Gönüllülerimizden mama bağışları geliyor. Onları da çöplük ve hayvan barınağındaki sahipsiz hayvanlara ulaştırıyoruz. İyilik her zaman kazanacak" diye konuştu.

