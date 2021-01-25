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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur’da 5 bin 846 kişi CoronaVac aşısı oldu

İHA

Burdur’da 5 bin 846 kişi CoronaVac aşısı oldu

Burdur’da koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanları ile başlayan CoronaVac aşısı, 2. aşamada bulunan yaşlılar ile devam ediyor. 14 Ocak’ta başlayan aşı sürecinde Burdur’da toplam 5 bin 846 kişi CoronaVac aşısı oldu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında Çin’den getirilen CoronaVac aşıları, Burdur’da 14 Ocak’ta 1. aşamada bulunan sağlık çalışanlarının aşı vurulmasıyla başlamıştı.
T.C. Sağlık Bakanlığı COVID19 aşısı bilgilendirme platformunda verilen bilgilere göre Burdur’da toplam 5 bin 846 kişi aşı oldu.
Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirme platformunda yan etkilerle karşılaşılması durumunda yapılması gereken bilgiler de yer alıyor. Yorgunluk, hafif ateş ve titreme, baş, kas, eklem ağrıları, kusma, ishal dışında aşıyla ilişkili olabilecek bir rahatsızlık durumunda vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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