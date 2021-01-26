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Ehliyetsiz sürücünün otomobille park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

DHA

Ehliyetsiz sürücünün otomobille park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada maddi hasar meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya neden olan sürücünün vali yardımcısının oğlu olduğu ve ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, "Kaza yapan oğlum. Trafik ekipleri gereken ceza neyse uyguladı. Bizim örnek olmamız gerekiyor" dedi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Armağan İlci Mahallesi Karacaoğlan Sokak'ta meydana geldi. Burdur Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım'ın oğlu O.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 2 otomobile çarptı. Bu otomobillerden biri de savrulup, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada, biri kaldırıma yan yatan, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Sürücü O.K.'nin ehliyetinin olmadığı belirtildi. 
'ÖRNEK OLMAMIZ GEREKİYOR'
Kazanın ardından Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, "Kaza yapan oğlum. Trafik ekipleri gereken ceza neyse uyguladı. Bizim örnek olmamız gerekiyor" dedi.
Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-01-26 14:47:59

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