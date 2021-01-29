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Eşini döverek öldüren Mehmet Efe'nin yargılanmasına devam edildi

DHA

Eşini döverek öldüren Mehmet Efe'nin yargılanmasına devam edildi


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, 2 çocuk annesi eşi Güllü Efe'yi (38) döverek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan astsubay Mehmet Efe'nin (43) yargılanmasına devam edildi.
Armağan İlci Mahallesi'nde 5 Aralık 2019 tarihinde, Güllü Efe ile astsubay eşi Mehmet Efe arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Efe, eşini çocuklarının gözü önünde dövdü. Fenalaşan Güllü Efe, çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Efe, müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Güllü Efe, 4 gün sonra yaşamını yitirdi.
'Eşe karşı nitelikli basit yaralama' suçundan tutuklanan Mehmet Efe'nin, bir süre sonra 15 bin lira kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Sulh Ceza Hakimliği, kefaletle serbest bırakılma yönündeki kararı iptal ederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Tutuklu sanık Mehmet Efe'nin Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Güllü Efe'nin babası İbrahim Efe, annesi Habibe Efe ile tarafların avukatları katıldı. Mehmet Efe tutuklu bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, ölüm sebebine ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor gelmediği için duruşmayı erteledi.
Duruşma sonrası açıklama yapan Güllü Efe'nin ailesinin avukatı Serdar Dündar, "Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosya geçen duruşma İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Oradan sonuç gelmedi. Bir sonraki duruşmada karar verileceğini ve sanığın ceza alacağını düşünüyoruz" dedi.
Güllü Efe'nin babası İbrahim Efe de, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. İnşallah umduğumuz cezayı alacak. Kasten öldürdüğü belli. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Anne Habibe Efe ise, "İnşallah ağırlaştırılmış müebbet alır. Çocuğumu işkenceyle öldürdü. İnşallah o da oralarda çürüsün" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-01-29 10:21:11

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