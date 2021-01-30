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Yıldırım isabet eden minare yıkıldı

DHA

Yıldırım isabet eden minare yıkıldı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Kemer ilçesinde yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı.
Burdur kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Kemer ilçesine bağlı Belenli köyünde yağmur sırasında caminin minaresine yıldırım isabet etti. Minarenin büyük bölümü yıldırımla birlikte yıkıldı. Minarenin demir kapısı da parçalanarak metrelerce uzağa savruldu. Olay sırasında cami ve çevresinde kimsenin bulunmadığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-01-30 15:57:06

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