Yıldırım isabet eden minare yıkıldı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Kemer ilçesinde yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı.
Burdur kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Kemer ilçesine bağlı Belenli köyünde yağmur sırasında caminin minaresine yıldırım isabet etti. Minarenin büyük bölümü yıldırımla birlikte yıkıldı. Minarenin demir kapısı da parçalanarak metrelerce uzağa savruldu. Olay sırasında cami ve çevresinde kimsenin bulunmadığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-01-30 15:57:06
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