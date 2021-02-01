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Evlilik vaadiyle dolandıranlara ceza yağdı, 'Benim canım yandı, başkası yanmasın' dedi

DHA

Evlilik vaadiyle dolandıranlara ceza yağdı, 'Benim canım yandı, başkası yanmasın' dedi


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Yeşilova ilçesinde yaşayan Mustafa Karan'ı (39) evlilik vaadiyle dolandıran biri kadın, 3 kişi, toplam 16 yıl 4 ay hapis ve 64 bin lira da para cezasına çarptırıldı. Mustafa Karan, "Benim canım yandı, başka kimsenin canı yanmasın. Evleneceğim insan da aynı şeyi yapar diye artık kimseye güvenemiyorum" dedi.
Yeşilova'da yaşayan Mustafa Karan, 2017 yılında Hatay'daki asker arkadaşını ziyarete gittiğinde bindiği taksinin şoförü vasıtasıyla Meryem adlı kadınla tanıştı. Kadınla evlenmeyi düşünen Mustafa Karan, annesini de yanına alıp Hatay'a gitti. Mustafa Karan ve annesi Ümmü Baysal, burada kadın ve ailesiyle tanıştı. Daha sonra Meryem, akrabalarıyla Mustafa Karan'ın yaşadığı yeri görme bahanesiyle Yeşilova'ya geldi. Karan, burada kadının annesine süt parası, 2 bilezik ve cep telefonu da dahil olmak üzere 20 bin lira harcama yaptı. Mustafa Karan'ın bir gece evlerinde ağırladığı sözde evleneceği kadın ve ailesi, sabah cenazeleri olduğunu iddia edip evden ayrıldı. Mustafa Karan, Meryem isimli kadın ve ailesi olarak tanıttığı şahıslardan bir daha haber alamadı. Dolandırıldığını anlayan Mustafa Karan ve annesi Ümmü Baysal, şüphelilerden şikayetçi oldu.
HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mustafa Karan'ı evlilik vaadiyle dolandırdığı belirlenen Meryem Kötüce, Ahmet Erdoğan ve Hamza Gündüz hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Yeşilova Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen 11'inci duruşmada karar çıktı. Duruşma sonucunda Meryem Kötüce ve Ahmet Erdoğan 5 yıl 2'şer ay hapis ve 20 biner lira, Hamza Gündüz ise 6 yıl hapis ve 24 bin lira para cezasına çarptırıldı.
'BEN YANDIM, BAŞKALARI YANMASIN'
Evlenme vaadiyle dolandırıldığını söyleyen Mustafa Karan, "19 Mayıs 2017 günü Hatay'a gittim. 20 Mayıs günü geldim. Evlilik vaadiyle kandırıldım. 25 bin liram gittim. Sarraftan alışveriş yaptık, kıyafet aldık, telefon aldık, hepsini aldık. 'Cenazemiz var' deyip kaçıp gittiler. Beni yalancı durumuna koydular. Benim canım yandı, başka kimsenin canı yanmasın. Evleneceğim, karşıdaki insan da aynı şeyi yapar diye kimseye güvenemiyorum. Allah onları benden beş beter etsin" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-02-01 11:36:40

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