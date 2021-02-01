Burdur'da ısınmak için rögara giren yavru köpekler kurtarıldı

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Burdur'da soğuktan korunmak için kanalizasyon kanalına giren ve sıkışan yavru köpekler kurtarıldı.

Burdur’da soğuk hava etkisini gösterirken, kış şartlarından en çok etkilenen sokak hayvanları oldu. Şeker Fabrikası bahçesinde soğuk havadan etkilenen yavru köpekler, ısınmak için rögara girdi. Girdikleri rögarda sıkışan 5 yavru köpeği Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan yavru köpekler Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı'na bırakıldı.

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