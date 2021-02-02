BUTSO Başkan Yardımcısı kansere yenik düştü

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkan Yardımcısı İbrahim Solak (60), kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Burdur’un önde gelen işadamlarından Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Solak, uzun süredir Antalya’da bulunan özel bir hastanede tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düştü. BUTSO Başkan Yardımcısı İbrahim Solak’ın cenazesinin 3 Şubat’ta Antalya Uncalı mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.