Rögardaki donmak üzere bulunan 5 yavru köpek kurtarıldı

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da rögara düşen 5 yavru köpek, donmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, korumaya alındı.

Burdur Şeker Fabrikası'nın bahçesindeki rögardan önceki gün köpek sesi geldiğini duyanlar itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, rögarda 5 yavru köpek olduğunu gördü. Ekipler, özel aparatla hayvanları rögardan çıkardı. Donmak üzere olan yavru köpekler, Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Yavru köpeklerin barınakta tedavileri yapıldıktan sonra özel bölmede korumaya alındığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-02-02 14:56:36



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