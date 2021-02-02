Burdur’da 4 günde 23 araç trafikten men edildi, 100 sürücüye ceza yazıldı

Burdur’da 29 Ocak1 Şubat tarihleri arasında yük taşıyan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 23 araç trafikten men edilirken, 100 araç sürücüsüne de trafik cezası yazıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak1 Şubat tarihleri arasında yük taşıyan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Burdur’un birçok noktasında gerçekleşen ve 972 aracın kontrol edildiği denetimde, 48 araç sürücüsüne bozuk veya teknik şartlara aykırı araç kullanmaktan, kamyon, çekici ve otobüslerde, takoğraf bulundurmamak, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanmak, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak gibi suçlardan, 52 araç sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden trafik idari para cezası uyguladı. Ayrıca 23 araç da trafikten men edildi.

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