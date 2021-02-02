Bucak Belediyesi'nden fahiş fiyat denetimi

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Bucak Belediyesi fahiş fiyat artışının önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde denetime başladı. Zabıta ekipleri Bucak'taki market fiyatlarını tek tek inceledi. Başkan Emrullah Ünal denetimleri sosyal medya hesabından "İlçe genelindeki marketlerde fiyat denetimleri gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın derdi bizim de derdimizdir" ifadeleriyle paylaştı.

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