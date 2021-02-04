Yavruları ölen köpek, öksüz kalan yavru kediye annelik yapıyor

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da yavruları ölen Mıncık adlı köpek, öksüz kalan 'Cinıvır' adındaki kediye annelik ediyor. Kediyi emziren ve onu koruyup kollayan köpeğin davranışı görenleri hayran bırakıyor.
Merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda yaşayan 2,5 yaşındaki Mıncık adlı köpeğin, annesiz kalan 8 aylık 'Cinıvır' adlı kediye annelik yapması görenleri şaşırtıyor. Kendi yavruları bir süre önce ölen Akbaş melezi sokak köpeği olan Mıncık, yavru kediyi emzirip, onu kendi yavrusu gibi kolluyor. Bu ikiliyi görenler ise kendi cinsinden olmayan bir hayvana annelik şefkati gösteren köpeğe hayranlıkla bakıyor.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-02-04 12:05:39
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