İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ile Bin 275 kişi iş buldu

Burdur’da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Toplantısı, Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında yapıldı. Yapılan toplantıda İİMEK, Bin 783 kişinin katıldığı eğitimler sonucunda bin 275 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

Burdur’da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplandı. Toplantının devamında gündemde yer alan İİMEK 2020 Yılı Faaliyet Raporu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Emre Akalın tarafından kurula sunuldu. Yapılan toplantıda toplam 1.783 kişinin katıldığı eğitimler sonucunda 1.275 kişinin işe yerleştirildiği açıklandı. İİMEK 2020 yılı Denetim Kurulu Raporlarının değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, 254 kurs ve programlarda denetim faaliyetleri gerçekleştirildiği paylaşıldı. Yapılan denetimlerde, kurs ve program uygulanan işyerleri uyarılarak eksikliklerin giderilmesinin sağlandığı belirtildi.

Ayrıca toplantıda, 2021 Yılı içerisinde gerçekleşecek İŞKUR Meslek Edindirme Kursları Yıllık Eğitim Planının değerlendirilmesi yapıldı. İş gücü eğitim planının görüşülerek onaylandığı toplantı, görüş ve önerilerin sunulmasıyla sona erdi.

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