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Kadınlar el dikimi topla aile ekonomisine katkı sağlıyor

DHA

Kadınlar el dikimi topla aile ekonomisine katkı sağlıyor


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nce (MAKÜ) el dikimi top ustası yetiştirmek için açılan kurslarda eğitim gören kadınlar, günde ortalama 3 futbol topu dikerek aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kadınların diktiği futbol toplarının dünya sahalarında yer alması amacıyla FIFA'ya müracaat edildi.
Burdur'da 2019 yılında MAKÜ, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında 'El Dikimi Top Usta Yetiştiriciliği ve El Dikimi Top Üretimi Projesi' hayata geçti. Proje kapsamında 3 aylık kursa katılan kadınlardan bir kısmı kurs bitiminde top dikimi işini evlerinde devam ettirirken yaklaşık 20 kadın da bu işi MAKÜ'nün kendilerine tahsis ettiği atölyede devam ettiriyor.
'BİR FUTBOL TOPUNUN DİKİMİ YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRÜYOR'
İstihdama katkı sunulması ve bu alandaki ithalatın azaltılarak, katma değerin ülkemizde kalması amaçlanan kursun usta öğreticisi Aysel Özcan (41), "2019 yılında başlayan kursta 3 ay eğitim gördük. Eğitimden sonra bazı arkadaşlarımız evlerinde top dikmeye başladı. Atölyedeki arkadaşlarımızla günde 8 saat mesai harcayarak topları ilmek ilmek dikiyoruz. Bir futbol topunun dikimi yaklaşık 3 saat sürüyor" dedi.
'BURDUR'DA BU İŞİ ÖĞRENMEYEN KADIN KALMAYACAK'
Diktikleri futbol toplarının dünya sahalarında yer alması amacıyla FIFA'ya müracaat edildiğini söyleyen Özcan, "FIFA tarafından onaylanırsa dünya sahalarında Burdur'da dikilen futbol toplarını görmek istiyoruz. Bu işi severek yapıyoruz. Atölyemizde çalışan kadınlarımız da bu işi severek yapıyor. Diktiğimiz toplara güzel yorumlar geliyor. Evde diken arkadaşlarımız hem çocuklarına vakit ayırabiliyor hem de top dikerek aile bütçelerine katkı sağlıyor. Aramızda eşinden ayrılmış çocuğuna bakmak zorunda kalan arkadaşlarımız var. Onlara destek olduğumuz için de mutluyuz. Katılım gün geçtikçe çoğalıyor. Burdur'da bu işi öğrenmeyen kadın kalmayacak" diye konuştu.
'O KADAR İYİ GELDİ Kİ'
Atölyede çalışan kadınlardan Havva Ercan, "Bu iş biz kadınlara o kadar iyi geldi ki evde hem çocuklarımızla ilgileniyor, hem futbol topu dikiyoruz. Gece 02.00'ye kadar top diktiğimiz zamanlar bile oluyor. Bu işi severek yapıyorum. Bize bu konuda destek olunmasını istiyoruz" dedi.
NASIL YAPILIYOR?
El dikimi topun yapımı için ilk olarak ip hazırlanıyor. Bu hazırlanan ip mumlanarak saraç iğnesine takılıyor. Ardından da 20 adet altıgen parça 12 adet beşgen parça birleştiriliyor. Son olarak kapaması yapılan toplar kompresörle şişirilerek hazır hale geliyor.
DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-02-07 11:14:05

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