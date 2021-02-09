Yemleme çalışması sırasında yaban keçileri görüntülendi



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesinde zor şartlar altında beslenmeye çalışan yaban hayvanları için yem bıraktı. Çalışmalar sırasında Antalya bölgesinde dağ keçileri görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke çapında yaban hayatı seferberliği başlatarak yemleme seferberliği başlattı. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce kış mevsiminde özellikle yüksek rakımlı kesimlerde kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Özellikle yaban keçisi popülasyonu en yüksek illerden biri olan Antalya'da yaban hayatı geliştirme sahaları, milli park, tabiat parkları ile devlet ve genel avlaklarında, kar yağışının yoğun olduğu yüksek rakımlı bölgelerde İl Şube Müdürlüğü'ne bağlı şeflikler tarafından yonca, saman, besi yemi ve pazarlardan temin edilen sebzeler ile yemleme çalışması yapıldı. Çalışmalara, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2021 yılında şu ana kadar 8 bin 450 kilo yem desteğinin yapıldığı, hava şartlarına göre yemleme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Bu arada, ekiplerin bölgedeki yemleme çalışmaları sırasında dağ keçileri de görüntülendi. Karlı dağların kayalık bölgelerinde aralarında yavruların da bulunduğu dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü. Dağ keçilerinin bırakılan yemleri yedikleri anlar kameralara yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-02-09 12:23:29



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