Gölhisar gölünde 35 kg'lık yayın balığı yakalandı

Burdur’un Gölhisar ilçesinde yer alan Gölde balıkçının ağına 35 kg'lık yayın balığı takıldı.
Gölhisar ilçesine bağlı Yamadı köyünde 23 yıldır balıkçılık yapan Melikşah Yalpi (41), ağlarına takılan 35 Kg'lık yayın balığının ender büyüklükte olduğunu görünce şaşkına döndü. Balıkçı Melikşah Yalpi, teknesine aldığı dev balığı cep telefonuyla görüntülendi.
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