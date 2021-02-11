Avukat evinde ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avukat evinde ölü bulundu

İHA

Avukat evinde ölü bulundu

Burdur Barosuna kayıtlı Avukat Mehmet Tansu Güner bu sabah evinde ölü bulundu.
50 yaşındaki Avukat Tansu Güner'den haber alamayan kardeşi sabah evine gitti. Evde Mehmet Tansu Güner'i hareketsiz halde bulan kardeşi hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Avukat Mehmet Tansu Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Avukatın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken, otopsi sonucunda kalp krizi bulgularına rastlandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gölhisar gölünde 35 kg'lık yayın balığı yakalandı
YEREL HABERLER Gölhisar gölünde 35 kg'lık yayın balığı yakalandı
Burdur’da 243 araç sürücüsüne ceza yazıldı, 39 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Burdur’da 243 araç sürücüsüne ceza yazıldı, 39 araç ...
Evin penceresinden klima motorunun üzerine çıkan yaşlı kadın polisi alarma geçirdi Alzaymır hastası yaşlı kadın, son anda kızı tarafından pencereden içeri çekildi
YEREL HABERLER Evin penceresinden klima motorunun üzerine çıkan ...
Klima ünitesinin üzerine çıkan yaşlı kadını kızı son anda kurtardı
YEREL HABERLER Klima ünitesinin üzerine çıkan yaşlı kadını kızı son ...
Türkiye’nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök, mezarı başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök, mezarı ...
Yemleme çalışması sırasında yaban keçileri görüntülendi
YEREL HABERLER Yemleme çalışması sırasında yaban keçileri ...
Yaban hayvanları için doğaya 8 bin 450 kilo yem bırakıldı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları için doğaya 8 bin 450 kilo yem ...
Dedesinden kalan gramofona gözü gibi bakıyor Dededen toruna geçen antika tutkusu
YEREL HABERLER Dedesinden kalan gramofona gözü gibi bakıyor Dededen ...