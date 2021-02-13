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Eşinin görmeyen gözlerine göz, ayaklarına ayak oldu

DHA

Eşinin görmeyen gözlerine göz, ayaklarına ayak oldu


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR´da oturan Nuri (70) ve Zeliha Göktaş (65) çifti, 45 yıllık evliliklerinin sırrını sevgi, saygı ve güvene bağlıyor. Eşinin ayaklarından, gözlerinden rahatsız olduğunu söyleyen Nuri Göktaş, "Eşimin görmeyen gözlerine göz, ayaklarına ayak oldum, olmaya da devam ediyorum" dedi.
1971 Burdur depremi öncesi aynı mahallede oturan ve depremde evlerinin hasar görmesi nedeniyle 2 komşu ailenin birlikte kaldıkları çadırda tanışan Nuri ve Zeliha Göktaş çifti, 45 yıllık evliliklerini ilk günkü sevgi ve bağlılıkla sürdürüyor. Hastalıkta, sağlıkta eşinin yanından bir an olsun ayrılmadığını aktaran Nuri Göktaş, "Eşim ayaklarından, gözlerinden rahatsız. Hastalık nedeniyle görme yetisini kaybetti. İstanbul´undan tut, İzmir´ine kadar götürmediğim hastane kalmadı. Ama çare bulamadık. Şu anda emekliyim, eşime ben ve sağ olsun gelinim beraber bakıyoruz. Eşimin görmeyen gözlerine göz, ayaklarına ayak oldum, olmaya da devam ediyorum. Çok şükür böyle geçinip gidiyoruz. Aynı mahallede oturuyorduk. Ablamlarla tanışıyorlarmış. 1971 depreminde evlerimiz hasar görünce çadırda kalıyorduk. Ben gördüm beğendim ve ablam Safiye Göktaş sayesinde evlendik. Evlendikten sonra Et ve Balık Kurumu´nda çalıştım. Buradan da emekli oldum. 3´ü kız 1´i erkek olmak üzere 4 de çocuğumuz var" diye konuştu.
'SEVGİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDE'
Gençlere sevgi ve güven tavsiyesinde bulunan Nuri Göktaş, "Gençler birbirlerini tanısın, sevsinler. Ben her zaman şunu söylerim, sevgi her şeyin üstünde geliyor. Allah sağlık verdikten sonra başka bir şeye gerek yok. Bugüne kadar sağ olsun o beni kırmadı ben onu kırmadım. Senelerimiz geldi geçti" ifadelerini kullandı.
'BİRBİRİMİZİ KIRMADAN, ÜZMEDEN BUGÜNLERE GELDİK'
Zeliha Göktaş ise dikiş kursuna gittiği dönem deprem olduğunu belirterek, "Aynı mahallede oturuyorduk, komşuyduk. Depremden sonra ailelerimizle aynı çadırda kaldık. Orada tanıştık. Ablası bize gelip giderdi. Eşim beni görmüş, beğenmiş. Yollarda bazen karşı karşıya geliyorduk. Eşim askerden geldikten sonra beni istediler. Nasipmiş nişanlandık, sonra da evlendik. Allah razı olsun beni hiç kırıp, üzmedi. Kırmadan, üzmeden bugünlere geldik. Allah'a şükür çocuklarımız, torunlarımız yanımızda. Gelinimden de Allah razı olsun. Çocukları ile birlikte bana da bakıyor. Böyle yaşamımızı devam ettiriyoruz. Gençler birbirlerini sevsinler, saysınlar ve güvensinler. Herkes mutlu olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-02-13 14:34:52

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