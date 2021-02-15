İntihara kalkışan teksiciyi meslektaşları ipten aldı Kendini piknik alanına bıraktırdıktan sonra helallik isteyince meslektaşları ve polis alarma geçti Arkadaşlarını bıraktığı yere gelen taksiciler, meslektaşlarını ipten aldılar

Burdur'da kendisini piknik alanına bırakmasını isteği arkadaşlarından kısa bir süre sonra helallik isteyen taksici, hem arkadaşlarını hem polisi alarma geçirdi. Taksicinin arkadaşlarını telefonla arayıp helallik istemesi üzerine, polisi arayıp hızla arkadaşlarını bıraktıkları yere dönen meslektaşları taksici arkadaşlarını ipten aldılar. Taksici sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay Budur merkez Al Yazmalım piknik alanında bugün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Merkezde Taksicilik yapan Çetin K.(24) akşam iki meslektaşına “ kafa dinlemek için beni piknik alanına bırakır mısın“ dedi. Meslektaşları Çetin K.’yı istediği yere bıraktıktan sonra ayrıldı. Çetin K. telefonla arayıp arkadaşlarından helallik isteyince Emircan Ay ve Metin Yalvaç isimli taksiciler hemen polisi arayıp arkadaşlarını bıraktığı yere döndüler. Taksiciler, arkadaşının çam ağacına çeki halatına asılı vaziyette görünce ipten indirdi. Çetin K.'ya ilk müdahale 112 acil sağıl ekipleri tarafından yapıldı.

Polisin yardımıyla 112 ekipleri yarı baygın şahsı gece karanlığında elleriyle ambulansa kadar taşıdılar. Olay sonrasında Genç taksici Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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