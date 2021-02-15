Burdur’da Mamak köyü 3. kez karantinaya alındı

Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Mamak köyü Korona virüs tedbirleri kapsamında 3'üncü kez karantinaya alındı.
Ağlasun Mamak Köyü'nde 14 kişide korona virüs ve çok sayıda temaslı kişi bulunmasından dolayı karantina uygulaması başlatıldı. Bin 250 kişinin yaşadığı köyün giriş ve çıkışları Ağlasun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapatıldı.
Ağlasun İlçesine bağlı Mamak köyü pandemi sürecinde 2 kez karantinaya alınmış, son alındığı karantina süreci 15 gün uzatılmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.