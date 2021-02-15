Burdur’da Belediye Başkanları aşı olmaya başladı Burdur'da 23 bin 685 kişi aşı oldu

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Koronavirüs önlemleri kapsamında ülke genelinde uygulanan KoronaVac aşısı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yöneticileri aşı olmaya davet etmesiyle, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu KoronaVac aşısı oldu. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Sıramız geldiği için Kovid 19 aşımızı yaptırdık. Her yurttaşımızın bir an önce aşısını yaptırmasını diliyorum. Bu hastalığın üstesinden gelebilmemizin tek yolu aşılanmak, herkese acil şifalar.” dedi.



Burdur’da toplam 23 bin 685 kişi aşı oldu

Burdur’da Sağlık çalışanları ile 75 yaş üstü vatandaşların aşılama çalışmaları tamamlanarak, 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı. T.C. Sağlık Bakanlığı COVID19 aşısı bilgilendirme platformunda verilen bilgilere göre Burdur’da toplam 23 bin 685 kişi aşı oldu.

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