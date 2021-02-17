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Vali Arslantaş, “112 Acil Çağrı Merkezi, gereksiz çağrılarla meşgul edilmemeli”

İHA

Vali Arslantaş, “112 Acil Çağrı Merkezi, gereksiz çağrılarla meşgul edilmemeli”

Burdur’da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Arslantaş, 112 acil çağrı numarasının gereksiz çağrılarla veya bilgi alma amaçlı gibi durumlarla meşgul edilmemesi gerektiğini söyledi.
Burdur’da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu, Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplandı. Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından, 112 numarası altında toplanarak tek numara üzerinden yürütülen Acil Çağrı Hizmetleri ile ilgili genel değerlendirmede bulunularak, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular görüşüldü.
Acil Çağrı Hizmetlerinin en etkin ve duyarlı bir şekilde yürütülmesinin devamlılığını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıda, Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Saraoğlu tarafından kurumun çalışmaları, personel durumu, teknik konular, çağrı istatistikleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren konular Vali Arslantaş ve kurul üyelerine kapsamlı bir şekilde sunuldu.
Vali Arslantaş, acil durumların, 112 altında tek numara üzerinden hizmet verilmesinin zaman kaybının önüne geçildiğini belirterek, etkin, hızlı ve olaylara zamanında ve doğru müdahale açısından büyük bir kolaylık sağladığını ifade etti. Ayrıca Arslantaş, gerek çağrı alıcılar ve gerekse çağrı yönlendirici personellerin her zaman en üst düzeyde görev bilinciyle, hassasiyet içerisinde çalışmalarını gerektiğini vurguladı.
Vatandaşlara da büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Vali Arslantaş, vatandaşların 112 acil çağrı numarasını gereksiz çağrılarla ve bilgi alma amaçlı gibi durumlarla meşgul etmemelerini gerektiğini belirtti.
Toplantıya Vali Arslantaş, Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Reha Sermed Aygören, Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş, AFAD Müdürü Yasin Tokgöz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Saraoğlu ve İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak katıldı.

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