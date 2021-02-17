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Burdur Belediyesi’nden gönülleri ısıtan proje: İkram çeşmesi

İHA

Burdur Belediyesi’nden gönülleri ısıtan proje: İkram çeşmesi

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Köprübaşı mevkiine koyduğu ikram çeşmesi ile kış günlerinde vatandaşların hem içini hem de gönüllerini ısıttı.
Sosyal belediyecilik hizmetleriyle dikkat çeken Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, gönülleri ısıtan yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Başkan Ercengiz, 2014 yılından itibaren pazar yerlerinde vatandaşlara çorba ikram etkinliğinin pandemi nedeniyle yapılamamasından dolayı Köprübaşı mevkiinde ikram çeşmesini vatandaşlarla buluşturdu. Başkan Ercengiz, ikram çeşmesinin açılışında yaptığı konuşmada, sabah işe giden vatandaşların veya köy ve ilçelere giden araçlar Köprübaşı istikametinden gittiği için Köprübaşı mevkiini seçtiğini söyledi. Ercengiz, “Normalde biz 2014’den bu yana rutin olarak vatandaşlarımızı özellikle pazar yerlerinde çorba ile buluşturuyorduk. Fakat son 1 yıldır pandemi nedeniyle artık vatandaşımıza hijyenik koşulları sağlama adına çorba ikram edemiyoruz. Çorba ikram edemediğimiz içinde bunun biraz üzüntüsünü ve sıkıntısını yaşamaya başlamıştık. Bizde böyle bir hizmetin yararlı olacağını düşündük. Özellikle köprübaşı mevkiini seçmemizin nedeni sabah gündelik işe giden vatandaşlarımızın ya da ilçelere ve köylere giden araçların bu istikametten gitmesi, yakında gelecek öğrencilerimizin buraya kadar yürüyecek olması bizim için bu hizmeti buraya tercih etmemize neden oldu. Hayırlı olsun yarında itibaren vatandaşımıza sıcak çorba ikramına başlayacağız” dedi.

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