Onaç Baraj göletinde kuş türleri artıyor

13 şehidin katili işte o alçak!

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Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR' un Bucak ilçesinde bulunan Onaç Baraj gölündeki kuş türleri çoğalmaya başladı.

Bucak ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanarak 2005 yılında su tutulmasına başlanılan Onaç Baraj gölü, kuş türlerinin cazibe merkezi olmaya başladı. Baraj sularında her geçen gün artarak çoğalan kuş türleri, Onaç Barajı çevresine, hem görsellikleri hem de sesleri ile renk katıyor.DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2021-02-19 12:30:28



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