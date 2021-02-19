Üç kardeş, biriktirdikleri harçlıklarını ilçenin takımına bağışladı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Yeşilova ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencisi 3 kardeş, biriktirdikleri harçlıklarını Yeşilova Belediyespor'a bağışladı.

Yeşilova ilçesinde oturan ilkokul ve ortaokul öğrencisi Mehmet Genç, Ömer Alpaslan Genç, Hilmi Alperen Genç kardeşler, biriktirdikleri harçlıklarını bu sezon ilk defa Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Yeşilova Belediyespor'un Başkanı Erhan Sönmez'e teslim etti. Geçen sezon Burdur Birinci Amatör Küme'yi lider tamamladıklarını, Play Off liginde de liderliği sürdürürken pandemi nedeniyle TFF tarafından liglere ara verildiğini belirten Sönmez, "Daha sonra TFF tarafından yapılan açıklama ile takımımız Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. İlçemizi ve ilimizi ligde en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üç küçük kardeşimizin yaptığı bu bağış karşısında duygulanmamak elde değil. Tüm Yeşilovalı hemşehrilerimze örnek olmasını diliyorum" dedi.

Erhan Sönmez, bağış yapan üç kardeşe Yeşilova Belediyespor atkısı hediye etti.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-02-19 12:56:26



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