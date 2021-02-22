Kurt, vaşak ve domuz sürüsü fotokapanla görüntülendi



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da fotokapanla kurt, vaşak, tavşan ve domuz sürüsü görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü'nce hem yaban hayatının araştırılması hem de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında kurulan fotokapanlar sayesinde birçok yaban hayvanına ait ilginç görüntüler elde ediliyor. Fotokapanlarla bu sefer kurt, vaşak, yaban domuzu, tavşan ve kuşlar görüntülendi. Yerleştirilen fotokapan cihazları desteğiyle bölgede bulunan yaban hayvanlarının envanteri izlenebildiği gibi sahada kaçak avcıların da tespiti yapılabiliyor.

DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-02-22 12:02:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.