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Bucak Belediyesinden Oğuzhan Anıtı'na maske

İHA

Bucak Belediyesinden Oğuzhan Anıtı'na maske

Bucak Belediyesi maske takmanın zorunlu olduğu bu dönemde farkındalık oluşturmak ve bilinci daha da artırmak için ilçenin simgelerinden Oğuzhan Anıtı'na maske taktı.
Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi sürdüren korona virüs (Covid19) salgını ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor. İlçemiz genelinde tedbirleri uyguluyoruz. Maske takmanın önemli ve zorunlu olduğu bu dönemde farkındalık oluşturmak ve maske takmanın gerekliliğine dikkat çekmek için Üçgen kavşakta bulunan şehrimizin simgelerinden olan Oğuzhan Anıtı'na maske taktık. Vatandaşlarımızdan korona virüs (Covid19) salgını sürecinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini rica ediyoruz. Bu salgınla mücadeleyi hep birlikte başaracağız" dedi.

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