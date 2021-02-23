Otomobil jandarma ekip aracıyla çarpıştı: 4 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Gölhisar ilçesinde yola kontrolsüz çıkan sürücünün kullandığı otomobille jandarma devriye aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü jandarma personeli 4 kişi yaralandı.
Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 79 yaşındaki Mehmet U.'nun kullandığı 20 YAA 992 plakalı otomobil, GölhisarAcıpayam yoluna kontrolsüz bir şekilde çıkınca devriye görevindeki jandarma ekip otosu ile çarpıştı. Jandarma aracının takla attığı kazada 3 jandarma personeliyle otomobil sürücüsü Mehmet U. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-02-23 13:48:15
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