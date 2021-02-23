Otomobil jandarma ekip aracıyla çarpıştı: 4 yaralı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Gölhisar ilçesinde yola kontrolsüz çıkan sürücünün kullandığı otomobille jandarma devriye aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü jandarma personeli 4 kişi yaralandı.

Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 79 yaşındaki Mehmet U.'nun kullandığı 20 YAA 992 plakalı otomobil, GölhisarAcıpayam yoluna kontrolsüz bir şekilde çıkınca devriye görevindeki jandarma ekip otosu ile çarpıştı. Jandarma aracının takla attığı kazada 3 jandarma personeliyle otomobil sürücüsü Mehmet U. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2021-02-23 13:48:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.