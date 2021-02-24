Burdur’da 2 köy karantinaya alındı

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Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Bayır ve Kozağaç köyleri korona virüs tedbirleri kapsamında vaka sayılarının artmasından dolayı karantinaya alındı.



Çavdır ilçesine bağlı Bayır ve Kozağaç köylerinde vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişi bulunmasından dolayı karantina uygulaması başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Bayır köyünde 9 kişide, Kozağaç köyünde ise 8 kişide korona virüs tespit edildi. Resmi makamlarca açıklanacak olan tarihe kadar karantina uygulaması başlatılan Bayır ve Kozağaç köylerinin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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